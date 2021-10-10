2 con trâu rừng 'cố thủ' dưới nước để tránh sự truy sát của sư tử, đàn sư tử bất lực 'ngậm đắng nuốt cay' đứng trên bờ nhìn xuống

Khi đang tập trung uống nước ở một khúc sông nhỏ, đàn trâu rừng đã bị bầy sư tử xua đuổi. Ngay lập tức cả đàn đã lội sang bên kia sông để tránh sự truy sát. Hai con trâu rừng đã thông minh trốn dưới nước khiến bầy sư tử không làm được gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-con-trau-rung-co-thu-duoi-nuoc-de-tranh-su-truy-sat-cua-su-tu-dan-su-tu-bat-luc-ngam-dang-nuot-cay-dung-tren-bo-nhin-xuong-429873.html