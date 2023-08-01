Xúc động nhìn lại khoảnh khắc các chiến sĩ công an cứu hộ trên đèo Bảo Lộc trước khi hy sinh

Một mảng đồi sạt lở xuống chốt khiến 3 CSGT ở Lâm Đồng hy sinh, một người dân tử vong. Những chiến sĩ này vừa đi dọn dẹp đất đá nằm chắn giữa đường trên đèo Bảo Lộc. Tổ công tác chốt CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madagui, gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và Đại úy Nguyễn Văn Hưng nhận tin, liền tức tốc tới hiện trường.
Video 14:43 01/08/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu