Xúc động nhìn lại khoảnh khắc các chiến sĩ công an cứu hộ trên đèo Bảo Lộc trước khi hy sinh

Một mảng đồi sạt lở xuống chốt khiến 3 CSGT ở Lâm Đồng hy sinh, một người dân tử vong. Những chiến sĩ này vừa đi dọn dẹp đất đá nằm chắn giữa đường trên đèo Bảo Lộc. Tổ công tác chốt CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madagui, gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và Đại úy Nguyễn Văn Hưng nhận tin, liền tức tốc tới hiện trường.

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