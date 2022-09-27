Vụ trộm khôi hài, ngủ quên do điều hòa mát rượi, tên trộm bị tóm gọn trong lúc ngủ say

Câu chuyện bi hài này xảy ra tại Andhra, Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Một tên trộm đột nhập vào ngôi nhà quên khóa để trộm cắp. vấn đề sẽ không có gì để nói nếu như hắn không ngủ say đến sáng do điều hòa máy lạnh. Sau khi bị phát hiện thì chủ nhà đã báo cho cảnh sát đến bắt hắn.

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