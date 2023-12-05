Trận chiến khốc liệt để giành lấy sự sống giữa cầy mangut và rắn độc, kẻ thua cuộc sẽ trả giá bằng mạng sống

Hình ảnh ghi lại cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa một con cầy mangut và một con rắn lớn. Cầy mangut tỏ ra là kẻ chủ động khi liên tục lao vào tấn công, trong khi con rắn dường như mong muốn thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-chien-khoc-liet-de-gianh-lay-su-song-giua-cay-mangut-va-ran-doc-ke-thua-cuoc-se-tra-gia-bang-mang-song-635291.html