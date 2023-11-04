Thót tim trước cảnh tượng con lười bò qua đầu trăn Anaconda, sự dũng cảm không giới hạn suýt trả giá bằng tính mạng

Đoạn video ghi lại cho thấy con lười đang bò trên một con đường đất thì bất ngờ gặp phải trăn anaconda nằm chắn ngang đường. Trăn anaconda là một loài trăn khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm, thường ăn thịt các loài động vật có vú nhỏ, bao gồm cả lười… Thế nhưng con lười dường như không biết sợ vẫn bò qua đầu kẻ săn mồi nguy hiểm.
Video 18:00 04/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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