Sư tử và hổ con: Từ 'oan gia ngõ hẹp' đến không thể thiếu nhau, kẻ thù lại trở thành bạn hữu

Đây là những con sư tử và hổ con 5 tháng tuổi tại Khu bảo tồn động vật Kowiachobee ở Naples Florida. Chúng lớn lên cùng nhau nên coi nhau như anh em. Người chăm sóc cho chúng, Melinda đã quay đoạn video 2 con vật vui vẻ chơi trò tát nhau rồi chia sẻ lên mạng xã hội Youtube.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-tu-va-ho-con-tu-oan-gia-ngo-hep-en-khong-the-thieu-nhau-ke-thu-lai-tro-thanh-ban-huu-606083.html