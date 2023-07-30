Sư tử và hổ con: Từ 'oan gia ngõ hẹp' đến không thể thiếu nhau, kẻ thù lại trở thành bạn hữu

Đây là những con sư tử và hổ con 5 tháng tuổi tại Khu bảo tồn động vật Kowiachobee ở Naples Florida. Chúng lớn lên cùng nhau nên coi nhau như anh em. Người chăm sóc cho chúng, Melinda đã quay đoạn video 2 con vật vui vẻ chơi trò tát nhau rồi chia sẻ lên mạng xã hội Youtube.
Video 11:12 30/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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