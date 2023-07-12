Sự cố nhớ đời của nam rapper: Ngã đập đầu vì nhảy xuống khán đài nhưng không ai đỡ, dân tình xôn xao 'thấy mà thương'

Tại festival âm nhạc Openair Frauenfeld ở Thụy Sĩ hôm 8/7, để tăng thêm không khí náo nhiệt, Ski Mask The Slump God - nam rapper người Mỹ bất ngờ nhảy bổ nhào xuống khán đài. Tuy nhiên, khán giả lại dạt sang và không ai đỡ Ski Mask the Slump God như anh kỳ vọng.
Video 13:47 12/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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