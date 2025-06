Sau khi sử dụng ma túy, tài xế xe Mercedes điều khiển xe ô tô chở con gái tông vào 2 xe ô tô khác

Quá trình di chuyển, do 'phê' ma túy nên ông H. đã điều khiển ô tô đi bên trái đường và tông vào xe ô tô BKS 20LD-003.xx do ông R.K.K. (SN 1963) điều khiển, đang đỗ xe trên vỉa hè và ô tô BKS 20A-672.xx do anh Đ.T.A. (SN 1991, trú tại Sông Công, Thái Nguyên) điều khiển đang dừng sát lề đường tại làn đường hướng ngược lại.

Video 3 giờ 36 phút trước 3 giờ 36 phút trước Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-su-dung-ma-tuy-tai-xe-xe-mercedes-ieu-khien-xe-o-to-cho-con-gai-tong-vao-2-xe-o-to-khac-734598.html