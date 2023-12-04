Rùng mình phát hiện trăn Anaconda khổng lồ đột nhập khu dân cư, nhiều người kinh hãi khi chứng kiến

Hình ảnh được ghi lại tại Bonito, Brazil. Trong đoạn video đặc sắc này, người quay đã ghi lại khoảnh khắc đáng sợ khi con trăn khổng lồ, được xác định là loại trăn Anaconda đột nhập vào khu dân cư. Sự xuất hiện của vị khách không mời khiến nhiều người sợ hãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-phat-hien-tran-anaconda-khong-lo-dot-nhap-khu-dan-cu-nhieu-nguoi-kinh-hai-khi-chung-kien-635058.html