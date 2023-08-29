Rùng mình cảnh tượng bé gái 9 tuổi bị bò tấn công trên đường đi học về, tiếng hét thất thanh nghe xé lòng

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/8 tại Chennai, Ấn Độ. Được biết nạn nhân là bé gái 9 tuổi đang đường từ trường về nhà thì bất ngờ bị con bò húc rất dã man. Mọi người xung quanh đã tìm mọi cách để giải cứu cô bé và đưa đến bệnh viện kịp thời.
Video 08:48 29/08/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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