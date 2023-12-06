Rùng mình cảnh tượng báo tuyết tấn công sơn dương trên vách núi, dù đã tóm gọn được con mồi nhưng nhận về cái kết bi thảm

Hình ảnh ghi lại cho thấy con báo tuyết trưởng thành săn linh dương trên vách núi. Rất nhanh nó đã dễ dàng tóm gọn được một con sơn dương non. Nhưng trong lúc truy đuổi con mồi, con báo tuyết đã trượt chân, cả hai cùng rơi xuống vách núi và tử vong.

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