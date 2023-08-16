Rơi vào tầm ngắm của sư tử hung hãn, ngựa vằn vẫn bình tĩnh lật ngược thế cờ, thoát chết một cách khó tin!

Sau một hồi vật lộn, ngựa vằn quyết định phản đòn bằng cách cắn vào chân sư tử. Dính đòn đau, kẻ săn mồi choáng váng, lập tức buông con mồi ra. Lợi dụng sơ hở này, ngựa vằn vùng lên bỏ chạy và may mắn thoát chết trong gang tấc.
Video 17:14 16/08/2023

Hàn Huyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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