"Racing girl" bất chấp tính mạng, phóng xe ngược chiều trên cao tốc để chạy tháo thân khỏi cảnh sát

Sự việc diễn ra trên một tuyến đường cao tốc ở miền Trung Đài Loan, Trung Quốc. Cảnh sát phát hiện cô gái điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dành riêng cho ô tô nên đã ra hiệu người này dừng xe lại. Nhưng cô gái này không những không chấp hành còn bất chấp lao xe đi như tên bắn hòng chạy trốn.
Video 00:05 09/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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