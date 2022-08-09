"Racing girl" bất chấp tính mạng, phóng xe ngược chiều trên cao tốc để chạy tháo thân khỏi cảnh sát

Sự việc diễn ra trên một tuyến đường cao tốc ở miền Trung Đài Loan, Trung Quốc. Cảnh sát phát hiện cô gái điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc dành riêng cho ô tô nên đã ra hiệu người này dừng xe lại. Nhưng cô gái này không những không chấp hành còn bất chấp lao xe đi như tên bắn hòng chạy trốn.

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