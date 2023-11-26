Phát hiện kẻ đột nhập lãnh thổ nguy hiểm, chó nhà ra sức tấn công rắn hổ mang bảo vệ chủ và cái kết kẻ thua phải trả giá bằng mạng sống

Video ghi lại cảnh chiến 1 chọi 1 của chó nhà và rắn hổ mang cực độc. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, kẻ yếu thế dần dần kiệt sức. Con rắn hổ mang bị thương khá nặng nên đành để mặc cho chú chó mực quăng quật. Cuối cùng, con rắn hổ mang nhận cái chết đầy bi thảm.
Video 11:30 26/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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