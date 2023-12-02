Phát hiện kẻ đột nhập, gà mái mơ bất chấp nguy hiểm liều mạng ăn miếng trả miếng rắn sọc dưa khủng bảo vệ đàn con và cái kết

Hình ảnh ghi lại cho thấy con rắn sọc dưa khủng tiến về phía gà mái cùng đàn con với ý định săn gà con. Thế nhưng, vừa phát hiện, gà mái mơ liều mạng chiến đấu với rắn sọc dưa để bảo vệ đàn con. Sau một hồi quyết chiến, con rắn bỏ cuộc bỏ đi.

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