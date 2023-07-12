Người đàn ông dùng ánh nắng mặt trời để làm chín bánh giữa đường

Đoạn video được quay tại thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc vào ngày 10/7, cho thấy người đàn ông đang quét dầu lên nắp cống và đổ bột bánh lên đó. Chỉ trong vòng hai đến ba phút, một chiếc bánh chín hoàn hảo đã xuất hiện. Đoạn video này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã tỏ ra kinh ngạc trước sức nóng của nhiệt độ ngoài trời.
Video 11:56 12/07/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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