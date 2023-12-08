Lạ lùng cảnh tượng chim dikkop liều mình đánh đuổi kỳ đà bảo vệ ổ trứng cho cá sấu vì lý do vô cùng bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy chim dikkop sẵn sàng đối đầu với kỳ đà to lớn đang cố gắng cướp trứng của cá sấu. Dikkop hẳn là loài chim can đảm nhất khi sẵn sàng rời tổ tạo thành một tổ đội đáng sợ và duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với cá sấu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-lung-canh-tuong-chim-dikkop-lieu-minh-danh-duoi-ky-da-bao-ve-o-trung-cho-ca-sau-vi-ly-do-vo-cung-bat-ngo-636278.html