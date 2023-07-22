Kinh hoàng: Chạm tay vào lan can khu mua sắm, bé trai bị điện giật ngã gục trên sàn

Sự việc xảy ra vào ngày 19/7, tại Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cậu bé 4 tuổi đang đứng bám hai tay vào lan can bằng thép không gỉ gần quầy thanh toán tại một siêu thị. Cậu bé bám vào lan can gần một phút trước khi bất ngờ gục xuống sàn.
Video 22:26 22/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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