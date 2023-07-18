Kính cường lực nổ tung trong tích tắc, nhiều người không kịp tháo chạy, nguyên nhân được hé lộ qua khoảnh khắc này

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ lớn tuổi vừa với tay để mở cửa thì cánh cửa bên trái bất ngờ nổ tung. Ngay sau đó, cánh cửa còn lại cũng đổ sập xuống, đè trúng nữ nhân viên y tế đang đứng phía trong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-cuong-luc-no-tung-trong-tich-tac-nhieu-nguoi-khong-kip-thao-chay-nguyen-nhan-uoc-he-lo-qua-khoanh-khac-nay-603174.html