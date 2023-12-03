Điên cuồng 'đánh hội đồng', bầy sư tử bị trâu rừng tung 'chiêu tự vệ' đá bay lên không trung, nguy kịch với nhiều vết thương chí mạng

Choáng váng trước đòn tấn công, bầy sư tử phải tạm buông bỏ con mồi và lùi lại phía sau. Trong khi đó, con sư tử bị tấn công để lộ vết thương nghiêm trọng ở phần giữa bụng và đùi sau.

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