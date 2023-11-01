Há hốc mồm trước khoảnh khắc kỳ lạ chim cưỡi lưng bạn bay trên bầu trời, cảnh tượng có 1-0-2 khiến nhiều người ngỡ ngàng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi, một con chim cưỡi trên lưng một con chim khác trong chuyến bay lượn trên bầu trời đầy mê hoặc. Mọi người không thể không ngỡ ngàng trước cảnh tượng đầy độc đáo này.
Video 05:30 01/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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