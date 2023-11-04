Đàn sư tử cái ra sức hạ gục trâu rừng, nhưng đến lúc ‘nhập tiệc’ thì đánh mất con mồi trong oan ức vì 2 ‘kẻ cướp’ quá mạnh

Video ghi lại cảnh tượng đàn sư tử cái ra sức săn được một con trâu rừng. Không những vậy nó còn phải đánh đuổi đồng loại của con mồi mới an tâm thưởng thức bữa ăn. Thế nhưng, khi miếng ăn tới miệng thì 2 “kẻ cướp” mồi khác xuất hiện giành lấy.
Video 11:30 04/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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