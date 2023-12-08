Dại dột tấn công nhím để ăn thịt, báo hoa mai bị con mồi tấn công ngược trở lại và cái kết bẽ bàng vừa đau vừa đói

Hình ảnh ghi lại cho thấy con báo đói cố gắng tấn công 2 con nhím để ăn thịt. 2 con nhím lập tức xù lông lên để tự vệ. Con báo tìm đủ mọi cách thậm chí nằm oằn xuống mặt đất để tìm kẽ hở của con mồi nhưng bất thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-dot-tan-cong-nhim-de-an-thit-bao-hoa-mai-bi-con-moi-tan-cong-nguoc-tro-lai-va-cai-ket-be-bang-vua-dau-vua-doi-636293.html