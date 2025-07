Clip: Sạt lở ở Nghệ An cô lập 7.000 dân, người phụ nữ mắc kẹt bên sông suốt 2 ngày

Được biết tuyến đường độc đạo vào xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) bị đất đá vùi lấp do sạt lở, hơn 7.000 dân đang bị cô lập. Ngày 24/7, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Đồn Biên phòng Nhôn Mai vừa tiếp cận và giải cứu thành công người phụ nữ mắc kẹt bên sông, bị nước lũ cô lập suốt 2 ngày.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

