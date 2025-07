Clip: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân miền núi Nghệ An hối hả chạy lũ trong đêm

Chính quyền địa phương xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã huy động 100% lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ ứng trực, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao.

