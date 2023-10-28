Chim mẹ tha mồi về cho con non ăn, nhưng nhìn con vật mà chim non đang cố nuốt khiến ai cũng phải rùng mình

Video chia sẻ gây thu hút cộng đồng mạng. Cụ thể chim đại bàng mẹ bay về tổ và cắp theo một con mồi ở chân. Sau đó là cảnh con đại bàng con đang cố gắng nuốt chửng con rắn đã tạo nên một khoảnh khắc độc đáo và ấn tượng.
Video 04:40 28/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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