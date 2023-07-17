Chi Pu nhảy đôi với Amber khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi

Tối 16/7, Chi Pu và Amber cùng biểu diễn ca khúc 'Gió Thổi Mùa Hạ' trong chương trình Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn của đài Mango. Đây là ca khúc từng gây sốt TikTok và Douyin vào 2 năm trước, mang giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng. Chi Pu và Amber đã tái hiện bản hit này một cách ngọt ngào.

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