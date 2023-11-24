Chạm trán đối thủ xứng tầm, rắn hổ mang Ấn Độ điên cuồng tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng vào chồn xám để rồi nhận lấy cái kết bi thảm

Video ghi lại trận tử chiến kịch liệt của rắn hổ mang Ấn Độ và chồn xám. Nếu như hổ mang liên tục tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng về phía đối thủ thì chồn nhỏ bình tĩnh xem xét tình hình, cố gắng né đòn để giảm tổn thương thay vì dữ dội đáp trả. kết quả cuối cùng con chồn mới ra đòn kết liễu, đoạt mạng con rắn độc và tha về tổ chuẩn bị ăn thịt.
Video 01:07 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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