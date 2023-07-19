Chạm mặt 'cá ngày tận thế', thợ lặn hoảng hồn vì đối diện với 'điềm xấu' trên đại dương

Cá mái chèo còn có nhiều biệt danh như "rồng biển", cá "đai vua", cá "ngày tận thế",... vì từ lâu nó được xem là điềm xấu trên đại dương. Các chuyên gia cho rằng, do sống gần đáy biển nên chúng nhạy cảm hơn với những chuyển động của đất so với những loài sống gần mặt biển. Tuy nhiên, việc loài cá này có khả năng dự báo động đất hay không vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-mat-ca-ngay-tan-the-tho-lan-hoang-hon-vi-oi-dien-voi-iem-xau-tren-ai-duong-603498.html