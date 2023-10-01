Cảnh tượng có 1-0-2, cá rô đồng xếp hàng trật tự, ‘đi bộ’ trên mương khô cạn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 27/9, tại Thành phố Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Sau những trận mưa, một đàn cá rô nhảy lên bờ từ sông Meilan gần đó đi bộ’ trên mương khô cạn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

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