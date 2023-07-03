Cá voi xanh quay trở lại vùng biển Đề Gi, tung tăng bơi lượn, ngoi lên mặt nước săn mồi

Ngày 2/7, một số người dân ở vùng biển Đề Gi - Vũng Bồi, huyện Phù Cát (Bình Định) vừa bắt gặp hai chú cá voi một lớn một bé, cách bờ khoảng 1.000m. Cả hai chú cá này liên tục ngụp lặn sâu xuống biển rồi há miệng ngoi lên để đớp được bầy cá nhỏ, tạo cảnh kỳ thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-voi-xanh-quay-tro-lai-vung-bien-e-gi-tung-tang-boi-luon-ngoi-len-mat-nuoc-san-moi-597997.html