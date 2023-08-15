Bị sư tử hung mãnh cướp mất con, trâu rừng liều mình quyết chiến, hạ gục đối thủ chỉ trong một nốt nhạc!

Trong lúc cả đàn trâu đang chạy tán loạn vì bị một đàn sư tử rượt đuổi thì một con nghé con đã bị một con sư tử cái vồ trúng. Nhận thấy, đồng loại gặp nguy hiểm, con trâu đực trong đàn không hề ngần ngại, quay ngoắt 180 độ từ đang bỏ chạy quay lại tấn công những kẻ săn mồi.
Video 11:43 15/08/2023

Hàn Huyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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