Bị rắn truy sát, cắn vào chân, chẫu chuộc vẫn thoát chết ngoạn mục nhờ vào pha xử lý thông minh và nghị lực sống

Video ghi lại cảnh một con chẫu chuộc bị rắn cắn chân đu trên không, nhưng nó vẫn cố bám và leo lên cánh cửa để tìm cách tẩu thoát… may mắn đã đến giúp nó thoát thân thành công trong sự ngỡ ngàng của kẻ đi săn.
Video 09:00 02/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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