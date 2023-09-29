Bất ngờ trước khoảnh khắc bị báo tấn công bất, linh dương con có màn chạy trốn đầy kịch tính và cái kết bất ngờ

Đoạn video ghi lại cho thấy con linh dương đã có chiến thuật thông minh, chạy quay vòng khiến cho con báo không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, khi đã rơi vào vòng vây của 2 con báo săn thì khó con mồi nào thoát được.
Video 08:10 29/09/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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