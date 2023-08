Bà cụ sáng suốt khi dùng gậy gỗ cứu cháu trai bị điện giật

Sự việc này xảy ra tại Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi phát hiện cháu trai bị điện giật do chạm tay vào lan can đã bị chập mạch điện, người bà nhanh chóng dùng gậy gỗ tách cháu ra khỏi và đưa đi cấp cứu. Rất may sức khỏe người cháu đã ổn định sau đó.

