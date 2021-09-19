Học đầu bếp chuyên nghiệp làm 'thịt bò kho sốt đặc' thơm ngon ngất ngây, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thịt ức, một trong những phần ngon nhất của con bò, đem kết hợp với cà chua, khoai tây sẽ mang lại cho mâm cơm món ăn hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn hãy thử nấu ngay món ăn này cho gia đình vào những ngày cuối tuần nhé.
Khéo Tay 16:15 19/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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