Thấy thỏ con bị chó ‘cắn cổ’, con khỉ ra sức bảo vệ, túm lấy tai con thỏ lôi nó bỏ chạy khiến người xem vừa buồn cười vừa cảm động

Con khỉ muốn bảo vệ thỏ nên đã túm lấy tai con thỏ lôi nó bỏ chạy nhưng không được. Sau đó, con chó tiếp tục cắn nhẹ vào con thỏ còn con khỉ chỉ biết cách lao vào ôm lấy con chó để cản lại khiến nhiều người xem vô cùng thích thú.
Hài Hước 15:46 25/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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