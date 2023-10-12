Cố gây ấn tượng với vợ bằng những động tác nhảy của Michael Jackson, người đàn ông bất ngờ bị trượt chân ngã sấp mặt xuống sàn

Cảnh tượng hài hước này được ghi lại tại một ngôi nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Người đàn ông cố gắng gây ấn tượng với vợ nhưng ông bất ngờ bị mất thăng bằng, ngã xuống sàn và đập trúng vào chân vợ.
Hài Hước 14:00 12/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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