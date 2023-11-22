Chết cười trước khoảnh khắc chim cố bắt cá trên mặt hồ đóng băng, đâm mỏ rất nhiều lần nhưng đều thất bại

Trong đoạn video là khung cảnh lớp nước ở trên mặt hồ đã bị đóng băng, và một con chim đang đứng ở trên đó cố gắng bắt một con cá đang bơi dưới lớp băng. Dù cố gắng nhiều lần nhưng mọi nỗ lực đều thất bại tại ra tình huống vừa buồn cười, vừa thương.
Hài Hước 17:17 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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