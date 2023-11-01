Bất ngờ trước cảnh tượng có 1-0-2, thanh niên treo ngược người để nhặt quả bóng rơi xuống dưới cây cầu và cái kết bất ngờ

Đoạn video ghi lại cho thấy một nhóm người đang cố gắng nhặt một quả bóng rơi xuống dưới một cây cầu. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là thay vì lội xuống nước để nhặt bóng, thì nhóm thanh niên đã có một cách nhặt bóng đầy sáng tạo và độc đáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-truoc-canh-tuong-co-1-0-2-thanh-nien-treo-nguoc-nguoi-de-nhat-qua-bong-roi-xuong-duoi-cay-cau-va-cai-ket-bat-ngo-627664.html