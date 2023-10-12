Vung chân đạp mạnh vào gương chiếu hậu ô tô, người đàn ông đi xe máy ngã nhào xuống đường kinh hoàng

Video ghi lại cảnh tượng người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ vung chân đạp thẳng vào gương chiếu hậu của chiếc Toyota. Sau cú đạp mạnh người điều khiển xe máy mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đường.
Đời Sống 13:03 12/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu