Vung chân đạp mạnh vào gương chiếu hậu ô tô, người đàn ông đi xe máy ngã nhào xuống đường kinh hoàng

Video ghi lại cảnh tượng người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ vung chân đạp thẳng vào gương chiếu hậu của chiếc Toyota. Sau cú đạp mạnh người điều khiển xe máy mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vung-chan-dap-manh-vao-guong-chieu-hau-o-to-nguoi-dan-ong-di-xe-may-nga-nhao-xuong-duong-kinh-hoang-623487.html