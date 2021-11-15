Tung ra cú đấm 'chí mạng', võ sĩ MMA hạ Knock-out đối thủ chỉ mất 11 giây

Cụ thể, ngay khi tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên, Pejic đã lao về phía đối phương rồi tung ra cú đấm chính xác đầu tiên và hạ đo ván Sebastian Rajewski. Thấy Sebastian Rajewski nằm bất động trên sàn, trọng tài chính Tomasz Bronder đã phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu ở giây thứ 11.

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