Trước khi bất tỉnh, tài xế xe buýt cố gắng tấp xe vào lề đường, nhấn nút mở cửa để các hành khách có thể xuống xe khiến nhiều người thán phục

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Video được ghi lại từ camera giám sát cho thấy tài xế cảm thấy chóng mặt nên phanh xe lại và tấp vào bên lề đường còn cẩn thận bấm cả nút mở cửa xe để các hành khách dời xe nếu chẳng may có va chạm nguy hiểm. Sau đó, ông gục đầu xuống vô lăng và bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu, rất may không nguy hiểm tính mạng.
Đời Sống 07:43 27/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu