Trước khi bất tỉnh, tài xế xe buýt cố gắng tấp xe vào lề đường, nhấn nút mở cửa để các hành khách có thể xuống xe khiến nhiều người thán phục

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Video được ghi lại từ camera giám sát cho thấy tài xế cảm thấy chóng mặt nên phanh xe lại và tấp vào bên lề đường còn cẩn thận bấm cả nút mở cửa xe để các hành khách dời xe nếu chẳng may có va chạm nguy hiểm. Sau đó, ông gục đầu xuống vô lăng và bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu, rất may không nguy hiểm tính mạng.

Đời Sống 1 ngày 15 giờ 4 phút trước 1 ngày 15 giờ 4 phút trước Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

