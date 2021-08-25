Thương cụ bà lầm lũi trong đêm, chàng trai có hành động ‘LẠ ĐỜI’ nhưng nhận được cơn mưa lời khen ‘ấm lòng mùa dịch’

Khi nhìn thấy cụ bà nhặt ve chai lang thang trong đêm, chàng trai đang cách ly trong nhà đã tìm mọi cách để giúp đỡ. Không thể chạy xuống gặp, anh liền nảy ra sáng kiến buộc dây thừng vào chiếc làn, ở trong gửi thêm ít tiền rồi thả xuống cho bà cụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-cu-ba-lam-lui-trong-dem-chang-trai-co-hanh-dong-la-doi-nhung-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-am-long-mua-dich-420235.html