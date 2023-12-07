Thấy túi bóng đen bị vứt trước cửa nhà hàng, nhân viên kiểm tra camera thì phát hiện người đàn ông mang đi vứt thứ bên trong túi còn gây hoang mang

Sự việc xảy ra tại thành phố Laixi, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại. Theo đó, một người đàn ông mang chiếc túi bỏ trước cửa nhà hàng, khi nhân viên kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn sống được đặt trong.

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