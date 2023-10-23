Thấy rắn bò dưới chân người phụ nữ hét lên cảnh báo, nhưng người đàn ông có phản ứng bất ngờ

Sự việc xảy ra tại tỉnh Songkhla, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại. Theo đó người đàn ông đang ngồi trên võng rồi chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong khi con rắn đang trườn về phía anh ta. Một người phụ nữ ở trong nhà lập tức la lớn để cảnh báo người đàn ông. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra sợ hãi, lập tức đứng dậy bỏ chạy thì người đàn ông lại vô cùng bình tĩnh.
Đời Sống 07:04 23/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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