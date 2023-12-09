Thấy người phụ nữ có bụng to bất thường, nhân viên kiểm tra phát hiện sự thật bất ngờ bên trong quần đùi

Sự việc được ghi lại vào ngày 23/11, tại trung tâm mua sắm Happy Go ở Iba, Zambales, Philippines. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhân viên an ninh đã phát hiện ra một người phụ nữ có chiếc bụng to bất thường nên kiểm tra thì phát hiện sự thật bất ngờ.
Đời Sống 10:13 09/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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