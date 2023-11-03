Thấy mình bị bám theo, nam thanh niên liền bám vào hàng rào rồi bay người hạ gục hai tên cướp vô cùng ngoạn mục

Sự việc xảy ra tại Brazil và đã được camera giám sát ghi lạ, 2 đối tượng đèo nhau trên một chiếc xe máy đang đi theo một nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè. Khi thanh niên nhận thấy bất thường nên quyết định bám vào hàng rào, sau đó nhảy lên và tung ra cú đá khiến hai tên cướp ngã văng xuống đất.

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