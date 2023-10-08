Tài xế cố tình lao xe vào đoàn tàu đang chạy để trốn sự truy đuổi của cảnh sát và cái kết kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào ngày 20/8, tại Amursk, Nga. Video ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô cố tình đâm vào một đoàn tàu để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Chiếc xe ô tô bị kéo lê khỏi đường và rơi xuống mương sau khi va chạm với đoàn tàu hỏa chạy với tốc độ cao.
Đời Sống 09:30 08/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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