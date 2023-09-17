Tai nạn ‘trên trời rơi xuống’ lốp xe rơi khỏi xe tải, đập nát kính chắn gió BMW trên cao tốc, nhìn quá xót xa

Sự việc được ghi lại vào ngày 18/8, tại Thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo đó một chiếc xe tải lưu thông trên cao tốc đã làm rơi một chiếc lốp xe và đập trúng kính chắn gió của một chiếc BMW tan nát.

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